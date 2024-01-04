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Малиновская Евфросинья Семеновна

Место рождения

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1780

Сын: Малиновский Федор Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1786 ст.

Сын: Малиновский Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
"Церкви Святого Пророка Ильи что в Пуркалове у дьячка Андрея родился сын Иван".
Рождение ребёнка
1791

Сын: Малиновский Яков Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1793

Сын: Малиновский Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1798

Сын: Малиновский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович

Ильинский-Пурхаловский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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