Малиновская Евфросинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
1780
Сын: Малиновский Федор Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1786 ст.
Сын: Малиновский Иван Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович
"Церкви Святого Пророка Ильи что в Пуркалове у дьячка Андрея родился сын Иван".
Рождение ребёнка
1791
Сын: Малиновский Яков Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Малиновский Иосиф Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Малиновский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Малиновский Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно