Самотой Степан Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1885 ст.
Дочь: Агафья Степановна
Мать ребёнка: Самотой Юлиания Никитична
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PT-W?i=281&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно