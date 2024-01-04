(Самотой) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения08.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PT-W?i=281&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.04.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Дмитрий Петрович Белокур, Степанида Андреевна Луговая
Смерть
Неизвестно