(Самотой) Агафья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самотой) Агафья Степановна

Место рождения

Николаевка, Сумська область

Дата рождения

08.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1885 ст.

Отец: Самотой Степан Тимофеевич

Мать: Самотой Юлиания Никитична

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PT-W?i=281&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
09.04.1885 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Дмитрий Петрович Белокур, Степанида Андреевна Луговая
Смерть
Неизвестно
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