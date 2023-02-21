Klippert (Rohm) Katharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1878
Дочь: Klippert Catharina Elisabeth
Отец ребёнка: Klippert Johann Conrad
Рождение ребёнка
19.08.1880
Дочь: Klippert Amalie
Отец ребёнка: Klippert Johann Conrad
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно