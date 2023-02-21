Klippert (Rohm) Katharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Klippert (Rohm) Katharina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1878

Дочь: Klippert Catharina Elisabeth

Отец ребёнка: Klippert Johann Conrad

Рождение ребёнка
19.08.1880

Дочь: Klippert Amalie

Отец ребёнка: Klippert Johann Conrad

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Klippert Johann Conrad

Смерть
Неизвестно
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