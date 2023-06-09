(Лясковская) Евдокия
Место рождения
Дата рождения16.03.1946
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1946
Отец: не указан
Мать: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2020