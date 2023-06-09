(Лясковская) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лясковская) Евдокия

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

16.03.1946

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1946

Отец: не указан

Мать: Мария Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Житомир, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Житомир, Житомирська область
Место жительства
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Смерть
2020
Житомир, Житомирська область