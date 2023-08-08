Кучеренко Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кучеренко Иван

Мать: Кучеренко Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
26.10.1969

Сын: Кучеренко Роман Анатольевич

Мать ребёнка: Кучеренко Зотова Раиса Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Кучеренко Зотова Раиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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