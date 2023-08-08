Кучеренко Зотова Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зотов Александр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1969
Сын: Кучеренко Роман Анатольевич
Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий Иванович
Смерть
Неизвестно