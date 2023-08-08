Кучеренко Зотова Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеренко Зотова Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Александр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1969

Сын: Кучеренко Роман Анатольевич

Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Кучеренко Анатолий Иванович

Смерть
Неизвестно