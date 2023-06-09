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Ковригинъ Фадей
Ковригинъ Фадей
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Место рождения
Столбецкое
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Дата рождения
1763
Пол
Мужской
Отец
Ковригинъ Савва
1741 г.р.
Мать
Ковригина Аксинья Ермолаева
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Ковригинъ Савва
Мать:
Ковригина Аксинья Ермолаева
Столбецкое
, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
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