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Ковригинъ Фадей

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Ковригинъ Савва

Мать: Ковригина Аксинья Ермолаева

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область