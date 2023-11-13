Жилинков Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖилинков Иван Никифорович

Жилинков Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Жилинков Никифор Даниилович

Мать: Марфа

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close