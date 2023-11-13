Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Жилинкова Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Жилинков Василий Никифорович
Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Жилинков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Жилинкова Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Жилинков Павел Никифорович
Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович
Бракосочетание
Неизвестно