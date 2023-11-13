Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Жилинкова Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Жилинков Василий Никифорович

Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Жилинков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Жилинкова Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Жилинков Павел Никифорович

Отец ребёнка: Жилинков Никифор Даниилович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жилинков Никифор Даниилович

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