Семенов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Семенова Имя неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Иванович

Мать ребёнка: Семенова Имя неизвестно

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Имя неизвестно

Смерть
Неизвестно
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