Семенова (Девичья фамилия неизвестна) Имя неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Семенов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенов Александр Иванович
Отец ребёнка: Семенов Иван
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семенов Иван
Смерть
Неизвестно