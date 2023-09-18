Семенова (Девичья фамилия неизвестна) Имя неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Девичья фамилия неизвестна) Имя неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенов Александр Иванович

Отец ребёнка: Семенов Иван

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Иван

Смерть
Неизвестно
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