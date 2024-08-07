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Анна Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Супряга Василий Косьмин

Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.

Дочь: (Супряга) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Матвеевка, Полтавська область
Государственный архив Полтавской области Фонд Р-1011, Опись 15, Дело 8, лист 28 оборот
Рождение ребёнка
31.01.1869 ст.

Дочь: (Супряга) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Матвеевка, Полтавська область
Государственный архив Полтавской области Фонд Р-1011, Опись 15, Дело 8, лист 47
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.

Сын: Супряга Владимир Васильев

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Рождение ребёнка
1875 ст.

Сын: Супряга Стефан Васильев

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Супряга Захарий Васильев

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Рождение ребёнка
Около 1883 ст.

Дочь: Супряга Елисавета Васильева

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Супряга Иван Васильев

Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин

Смерть
Неизвестно

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