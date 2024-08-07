Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1866 ст.
Дочь: (Супряга) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Государственный архив Полтавской области Фонд Р-1011, Опись 15, Дело 8, лист 28 оборот
Рождение ребёнка
31.01.1869 ст.
Дочь: (Супряга) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Государственный архив Полтавской области Фонд Р-1011, Опись 15, Дело 8, лист 47
Рождение ребёнка
Около 1871 ст.
Сын: Супряга Владимир Васильев
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Рождение ребёнка
1875 ст.
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1883 ст.
Дочь: Супряга Елисавета Васильева
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Рождение ребёнка
Около 1888
Отец ребёнка: Супряга Василий Косьмин
Смерть
Неизвестно