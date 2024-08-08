Супряга Захарий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1877 ст.
Отец: Супряга Василий Косьмин
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Тимофеева
Рождение ребёнка
12.05.1905 ст.
Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №24, стр. 24
Бракосочетание
27.09.1906 ст.
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №27, стр. 53
Рождение ребёнка
28.07.1907
Мать ребёнка: Супряга (Живановская) Евгения Васильева
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №30, стр. 28
Смерть
Неизвестно