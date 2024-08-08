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Супряга Захарий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: Супряга Василий Косьмин

Мать: Анна Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Тимофеева

Рождение ребёнка
12.05.1905 ст.

Сын: Супряга Кирилл Захарович

Мать ребёнка: Евдокия Тимофеева

Поповка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №24, стр. 24
Бракосочетание
27.09.1906 ст.

Жена: Супряга (Живановская) Евгения Васильева

ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №27, стр. 53
Рождение ребёнка
28.07.1907

Сын: Супряга Петр Захарович

Мать ребёнка: Супряга (Живановская) Евгения Васильева

Поповка, Хорольский муниципальный район, Приморский край
ГА Приморского края (ГАПК), фонд Р-2074, опись №9, дело №30, стр. 28
Смерть
Неизвестно

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