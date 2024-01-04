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Никитин Мирон Тимофеевич

Место рождения

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

04.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1811

Отец: Никитин Тимофей Яковлевич

Мать: Никитина Елена Кондратьевна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Упоминается в возрасте 0,5 лет в РС 1811 года Пудемского завода, лист 13об (№7) Упоминается в возрасте 22 лет в РС 1834 года Пудемского завода, лист 61об (№11)
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Никитин Никандр Миронович

Мать ребёнка: Никитина Ульяна Герасимовна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 27 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №18
Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Никитин Иван Миронович

Мать ребёнка: Никитина Ульяна Герасимовна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Указан в возрасте 25 лет в РС 1858 года Пудемского завода, лист 129об, запись №19
Военная служба
1836
Отдан в рекруты в 1836 году согласно РС Пудемского завода 1850 года. При крещении сына Терентия 25 октября 1853 года указан как «уволенный по билету унтер-офицер» В ДК 1854 и 1855 его жена Ульяна Ге... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1853

Сын: Никитин Терентий Миронович

Мать ребёнка: Никитина Ульяна Герасимовна

Пудем, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Согласно МК за 1853 год прихода села Елово, запись №119. Видимо, младенца принёс крестить старший брат Никандр Миронович Никитин и первоначально ребенка записали на него. Потом священник своей рукой и... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Ульяна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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