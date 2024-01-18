Полторацкий Валентин Петрович
Место рожденияг.Семипалатинск Казахской ССР, СССР
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти?.01.1984
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
г.Семипалатинск Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
16.10.1962
Дочь: Лукманова Маргарита Валентиновна
Мать ребёнка: Полторацкая Феоктиста Яковлевна
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
15.10.1964
Дочь: Рудь Людмила Валентиновна
Мать ребёнка: Полторацкая Феоктиста Яковлевна
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Шахтер
Место жительства
Неизвестно
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Смерть
?.01.1984
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Причина смерти: Инфаркт сердца