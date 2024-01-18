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Полторацкий Валентин Петрович

Место рождения

г.Семипалатинск Казахской ССР, СССР

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

?.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Полторацкий Петр Алексеевич

Мать: Полторацкая Степанида Кузьминична

г.Семипалатинск Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
16.10.1962

Дочь: Лукманова Маргарита Валентиновна

Мать ребёнка: Полторацкая Феоктиста Яковлевна

п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Рождение ребёнка
15.10.1964

Дочь: Рудь Людмила Валентиновна

Мать ребёнка: Полторацкая Феоктиста Яковлевна

п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полторацкая Феоктиста Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Шахтер
Место жительства
Неизвестно
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Смерть
?.01.1984
п.Весовая Джезказганской области Казахской ССР, СССР
Причина смерти: Инфаркт сердца
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