Мельников Гавриил Петрович
Место рожденияАндреевка, Илишевский район, Россия
Дата рождения23.07.1926
Дата смерти30.09.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1926
Андреевка, Илишевский район, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.09.1992
Михайловка, Полтасвкого района