Мельников Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Гавриил Петрович

Место рождения

Андреевка, Илишевский район, Россия

Дата рождения

23.07.1926

Дата смерти

30.09.1992

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1926

Отец: Мельников Пётр Степанович

Мать: Мельникова Мария Мамонтовна

Андреевка, Илишевский район, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.09.1992
Михайловка, Полтасвкого района
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