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Niggol (Niggol) Juliane Karoline
Niggol (Niggol) Juliane Karoline
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.11.1900
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Niggol Peeter
1860 г.р.
Мать
Niggol Mari
1863 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1900
Отец:
Niggol Peeter
Мать:
Niggol Mari
Смерть
Неизвестно
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