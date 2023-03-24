Niggol (Niggol) Juliane Karoline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niggol (Niggol) Juliane Karoline

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1900

Отец: Niggol Peeter

Мать: Niggol Mari

Смерть
Неизвестно