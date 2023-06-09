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(Моторина) Софья

Место рождения

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Моторинъ Кузьма

Мать: Моторина Ирина Патрекеева

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан