Моторина Ирина Патрекеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Моторинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Моторинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1793
Сын: Моторинъ Анисимъ
Отец ребёнка: Моторинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моторинъ Кузьма