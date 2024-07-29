Гонтарь Юлия Павловна
Место рожденияТомск
Дата рождения20.03.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1977
Отец: Гонтарь Павел Кириллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Эвелина Юрьевна
Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.04.?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.?
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич
Томск, город Томск, Томская область