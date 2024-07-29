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Гонтарь Юлия Павловна

Место рождения

Томск

Дата рождения

20.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1977

Отец: Гонтарь Павел Кириллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Эвелина Юрьевна

Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Тимофей Юрьевич

Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
16.04.?

Сын: Коваль Эвелина Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.?

Сын: Коваль Тимофей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Юрий Алексеевич

Рождение ребёнка
08.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коваль Юрий Алексеевич

Томск, город Томск, Томская область

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