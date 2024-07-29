Коваль Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Эвелина Юрьевна
Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гонтарь Юлия Павловна
Рождение ребёнка
08.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна