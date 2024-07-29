Коваль Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоваль Юрий Алексеевич

Коваль Юрий Алексеевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

24.07.1972

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1972

Отец: Коваль Алексей Николаевич

Мать: Коваль Галина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваль Эвелина Юрьевна

Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваль Тимофей Юрьевич

Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гонтарь Юлия Павловна

Рождение ребёнка
08.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гонтарь Юлия Павловна

Томск, город Томск, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.