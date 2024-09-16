Нефтяков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1861
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Нефтяков Иван Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1851
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1861