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Нефтяков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1861

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Нефтяков Иван Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1823

Сын: Нефтяков Семён Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1825

Сын: Нефтяков Матвей Петрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1851

Сын: Нефтяков Иван Семёнович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1861

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