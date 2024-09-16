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Нефтяков Иван Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1851

Отец: Нефтяков Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Невтяков Федор Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
06.01.1876

Дочь: Невтякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
27.07.1878

Дочь: Невтякова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
?.08.1883

Дочь: Невтякова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Невтякова Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно

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