Нефтяков Иван Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1851
Отец: Нефтяков Петр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
06.01.1876
Дочь: Невтякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
27.07.1878
Дочь: Невтякова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
?.08.1883
Дочь: Невтякова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Невтякова Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно