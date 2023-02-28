Калуженов Василий Карпович
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Калуженинов Карп Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Калуженов Антон Васильевич
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Калуженов Никита Васильевич
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Калужинов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно