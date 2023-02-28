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Калуженов Василий Карпович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Калуженинов Карп Тимофеевич

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Калуженов Антон Васильевич

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Калуженов Никита Васильевич

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Калужинов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Калуженова Прасковья Климовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженова Прасковья Климовна

Смерть
Неизвестно
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