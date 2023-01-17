Калуженова (Сучкина) Прасковья Климовна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти02.01.1830 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Калуженов Антон Васильевич
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Калуженов Никита Васильевич
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Калужинов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Евфимия Васильевна
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1830 ст.