Калуженова (Сучкина) Прасковья Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова (Сучкина) Прасковья Климовна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

02.01.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Калуженов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Калуженов Никита Васильевич

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Калужинов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Евфимия Васильевна

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Калуженов Василий Карпович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Василий Карпович

Смерть
02.01.1830 ст.
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