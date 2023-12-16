Котенко Евдоким Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотенко Евдоким Владимирович

Котенко Евдоким Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.10.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Филипп Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
04.11.1879 ст.

Жена: Котенко Акилина Павловна

Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
30.12.1880 ст.

Сын: Котенко Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Котенко Акилина Павловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
26.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Иосиф Дмитриевич Простатин
Восприемник
11.02.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Никифор Дмитриевич Простатин
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close