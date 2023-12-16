Котенко Евдоким Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.10.1879 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Филипп Дмитриевич Простатин
Бракосочетание
04.11.1879 ст.
Жена: Котенко Акилина Павловна
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Рождение ребёнка
30.12.1880 ст.
Сын: Котенко Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Котенко Акилина Павловна
Восприемник
26.12.1882 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Иосиф Дмитриевич Простатин
Восприемник
11.02.? ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Никифор Дмитриевич Простатин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно