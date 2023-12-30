Лукьянова Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1854
Сын: Лукьянов Исакий Алистархович
Отец ребёнка: Лукьянов Алистарх Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрена Алистарховна
Отец ребёнка: Лукьянов Алистарх Васильевич
Упоминание
09.04.1858
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно