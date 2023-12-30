Лукьянова Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Авдотья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1854

Сын: Лукьянов Исакий Алистархович

Отец ребёнка: Лукьянов Алистарх Васильевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрена Алистарховна

Отец ребёнка: Лукьянов Алистарх Васильевич

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
09.04.1858
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Алистарх Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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