Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.05.1913

Дата смерти

29.10.1996

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913

Отец: Клюкин-Сергунин Василий Васильевич

Мать: Сергунина Евдокия Николаевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.05.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1933

Муж: Кузнецов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.10.1996
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