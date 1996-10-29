Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.05.1913
Дата смерти29.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913
Крещение
18.05.1913
Бракосочетание
04.02.1933
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Упоминание
Неизвестно
Генеалогическое древо Губановой-Аитовой Веры Михайловны | Передано в виде фотокопий Сорокиной Татьяной Евгеньевной: «Это собирала тётя двоюродной сестры. Отец Сорокин Геннадий. Старшая сестра моей мам... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
29.10.1996