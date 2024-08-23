Кузнецов Павел Сергеевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1911
Дата смертиПосле 01.01.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1911
Место жительства
Неизвестно
Крещение
19.11.1911
Бракосочетание
04.02.1933
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Кузнецова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна
Смерть
После 01.01.1941