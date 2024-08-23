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Кузнецов Павел Сергеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.11.1911

Дата смерти

После 01.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1911

Отец: Кузнецов Сергей Павлович

Мать: Кузнецова (Киселева) Надежда Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.11.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.02.1933

Жена: Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Кузнецова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова (Сергунина) Елена Васильевна

Смерть
После 01.01.1941

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