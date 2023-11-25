Слотин Василий Романович
Место рожденияПочинок по реке Сия (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская Губерния
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Починок по реке Сия (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слотина Феона Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
Неизвестно