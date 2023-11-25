Слотин Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слотин Василий Романович

Место рождения

Починок по реке Сия (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская Губерния

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Слотин Роман Максимович

Мать: Слотина Гликерия Филипповна

Починок по реке Сия (Сияг), Сарапульский уезд, Нылгинская волость, Вятская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слотина Феона Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Плотник
Смерть
Неизвестно
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