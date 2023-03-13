Творогова Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТворогова Акулина Григорьева

Творогова Акулина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Твороговъ Фома

Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Твороговъ Кузьма

Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1784

Сын: Твороговъ Захаръ

Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Твороговъ Федоръ

Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твороговъ Евлампий