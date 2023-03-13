Творогова Акулина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Твороговъ Фома
Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Твороговъ Кузьма
Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий
Рождение ребёнка
05.09.1784
Сын: Твороговъ Захаръ
Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Твороговъ Федоръ
Отец ребёнка: Твороговъ Евлампий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Твороговъ Евлампий