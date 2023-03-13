Твороговъ Евлампий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Твороговъ Евлампий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Твороговъ Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Твороговъ Фома

Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Твороговъ Кузьма

Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1784

Сын: Твороговъ Захаръ

Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Твороговъ Федоръ

Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Творогова Акулина Григорьева

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