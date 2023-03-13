Твороговъ Евлампий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Твороговъ Прокофий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Твороговъ Фома
Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Твороговъ Кузьма
Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
05.09.1784
Сын: Твороговъ Захаръ
Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Твороговъ Федоръ
Мать ребёнка: Творогова Акулина Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно