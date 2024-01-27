Kobzeff Кобзев Andrai
Место рожденияin Rostov, Russia
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Kobzeff Кобзев Selevorst
Мать: Kobzeff ?
in Rostov, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1844
Мать ребёнка: Kobzeff Varia Katia
Dubovka, Kars USSR
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Рождение ребёнка
1846
Дочь: Anna Andreevna
Мать ребёнка: Kobzeff Varia Katia
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Kobzeff Varia Katia
Russia
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Смерть
Неизвестно