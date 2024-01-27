Kobzeff Кобзев Andrai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kobzeff Кобзев Andrai

Место рождения

in Rostov, Russia

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

1790 г.р.

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Kobzeff Кобзев Selevorst

Мать: Kobzeff ?

in Rostov, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Kobzeff Vasili Andrai

Мать ребёнка: Kobzeff Varia Katia

Dubovka, Kars USSR
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Рождение ребёнка
1846

Дочь: Anna Andreevna

Мать ребёнка: Kobzeff Varia Katia

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kobzeff Varia Katia

Russia
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Смерть
Неизвестно
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