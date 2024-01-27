Kobzeff (Shubin) Varia Katia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kobzeff (Shubin) Varia Katia

Место рождения

Dubovka, Kars, Krasnodar, Russia

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Dubovka, Kars, Krasnodar, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1844

Сын: Kobzeff Vasili Andrai

Отец ребёнка: Kobzeff Кобзев Andrai

Dubovka, Kars USSR
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Рождение ребёнка
1846

Дочь: Anna Andreevna

Отец ребёнка: Kobzeff Кобзев Andrai

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kobzeff Кобзев Andrai

Russia
| GEDCOM Import
Смерть
Неизвестно
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