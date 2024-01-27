Kobzeff (Shubin) Varia Katia
Место рожденияDubovka, Kars, Krasnodar, Russia
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Dubovka, Kars, Krasnodar, Russia
Рождение ребёнка
05.06.1844
Отец ребёнка: Kobzeff Кобзев Andrai
Dubovka, Kars USSR
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Рождение ребёнка
1846
Дочь: Anna Andreevna
Отец ребёнка: Kobzeff Кобзев Andrai
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Russia
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Смерть
Неизвестно