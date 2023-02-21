Половников Савва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1610
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610
Отец: Половников ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Половников Елизар Савинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1645
Сын: Половников Игнат Савинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1658
Сын: Половников Андрей Савинович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Треньки Слободчикова (Лопатинцы)
Смерть
До 1678