Половников Савва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Савва

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Половников ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Половников Елизар Савинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1645

Сын: Половников Игнат Савинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Половников Андрей Савинович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Треньки Слободчикова (Лопатинцы)
Смерть
До 1678
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