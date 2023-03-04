Половников Игнат Савинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половников Игнат Савинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1645

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645

Отец: Половников Савва

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1658

Сын: Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1664

Сын: Половников Филка Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Половников Понкрат Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Половников Софрон Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Половников Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
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