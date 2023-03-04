Половников Игнат Савинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1645
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1645
Отец: Половников Савва
Рождение ребёнка
1658
Сын: Никита
Рождение ребёнка
1664
Сын: Половников Филка Игнатьевич
Рождение ребёнка
1668
Сын: Половников Понкрат Игнатьевич
Рождение ребёнка
1674
Сын: Половников Софрон Игнатьевич
Рождение ребёнка
1675
Сын: Половников Яков Игнатьевич
Смерть
После 1678