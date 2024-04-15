Сидоренко (Цицилина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Цицилина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоренко Николай Викторович

Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1953

Сын: Сидоренко Алексей

Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Дмитриевич

Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
2015
Девица, Семилукский муниципальный район, Воронежская область

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