Сидоренко (Цицилина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоренко Николай Викторович
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1953
Сын: Сидоренко Алексей
Отец ребёнка: Сидоренко Виктор Дмитриевич
Смерть
2015