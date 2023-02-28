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Кондрашова Мария Власовна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кондрашов Архип Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кондрашов Самсон Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кондрашов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Кондрашова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Василий Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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