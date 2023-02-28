Кондрашова Мария Власовна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кондрашов Архип Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кондрашов Самсон Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кондрашов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Кондрашова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кондрашов Василий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно