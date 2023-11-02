Черников Василий Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Василий Андрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Андриан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Черникова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Неонила Сидоровна

Рождение ребёнка
04.07.1914

Сын: Черников Федор Васильеич

Мать ребёнка: Неонила Сидоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.01.1919

Дочь: Черникова Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Мария Федоровна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Никита Васильевич

Мать ребёнка: Неонила Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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