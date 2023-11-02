Черников Василий Андрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черников Андриан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Черникова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Неонила Сидоровна
Рождение ребёнка
04.07.1914
Мать ребёнка: Неонила Сидоровна
Рождение ребёнка
22.01.1919
Дочь: Черникова Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Никита Васильевич
Мать ребёнка: Неонила Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Сидоровна
Смерть
Неизвестно