Черникова -- Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1919
Дочь: Черникова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно