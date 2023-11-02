Неонила Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неонила Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

21.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Черникова Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович

Рождение ребёнка
04.07.1914

Сын: Черников Федор Васильеич

Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Никита Васильевич

Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черников Василий Андрианович

Смерть
21.07.1917
Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
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