Неонила Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смерти21.07.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Черникова Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович
Рождение ребёнка
04.07.1914
Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Никита Васильевич
Отец ребёнка: Черников Василий Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1917