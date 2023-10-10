Шадрин Яков Назарович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти23.04.1884
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
03.01.1880
Поручители по жениху д. Пузова Петр Назаров и Михаил Луппов Шадрины По невесте д. Курденги Василий Тимофеев Булатов, Иван Алексеев Шестаков
Рождение ребёнка
16.11.1880
Мать ребёнка: Шадрина Пелагея Андреевна
Смерть
23.04.1884
от болезни сердца
Похороны
26.04.1884