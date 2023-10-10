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Шадрин Яков Назарович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

23.04.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Шадрин Назар Афанасьевич

Мать: Шадрина Евдокия Михайловна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.01.1880

Жена: Шадрина Пелагея Андреевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Петр Назаров и Михаил Луппов Шадрины По невесте д. Курденги Василий Тимофеев Булатов, Иван Алексеев Шестаков
Рождение ребёнка
16.11.1880

Сын: Шадрин Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Шадрина Пелагея Андреевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
23.04.1884
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
от болезни сердца
Похороны
26.04.1884
Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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