Шадрина (Шестакова) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадрина (Шестакова) Пелагея Андреевна

Место рождения

Курденга, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шестаков Андрей

Мать: не указана

Курденга, Кичменгско-Городецкий район, Вологодская область
Бракосочетание
03.01.1880

Муж: Шадрин Яков Назарович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху д. Пузова Петр Назаров и Михаил Луппов Шадрины По невесте д. Курденги Василий Тимофеев Булатов, Иван Алексеев Шестаков
Рождение ребёнка
16.11.1880

Сын: Шадрин Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Шадрин Яков Назарович

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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