Шадрина (Шестакова) Пелагея Андреевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шестаков Андрей
Бракосочетание
03.01.1880
Поручители по жениху д. Пузова Петр Назаров и Михаил Луппов Шадрины По невесте д. Курденги Василий Тимофеев Булатов, Иван Алексеев Шестаков
Рождение ребёнка
16.11.1880
Отец ребёнка: Шадрин Яков Назарович
Смерть
Неизвестно