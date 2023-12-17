Сивов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивов Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивова Лидия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивова Лидия Дмитриевна

Бракосочетание
1995

Жена: Сивова Лидия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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