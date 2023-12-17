Сивов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сивова Лидия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сивова Лидия Дмитриевна
Бракосочетание
1995
Жена: Сивова Лидия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно