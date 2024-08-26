Фефилов Прокопий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Фефилов Никифор Сидорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Земцова (Фефилова) Агафья Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Фефилов Семён Прокопьевич
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Фефилова) Агрипина Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Фефилова) Ирина Прокопьевна
Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна
Смерть
1785