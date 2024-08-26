Фефилов Прокопий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФефилов Прокопий Никифорович

Фефилов Прокопий Никифорович

Место рождения

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Фефилов Никифор Сидорович

Мать: не указана

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Земцова (Фефилова) Агафья Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Фефилов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фефилов Фома Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Фефилов Фока Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Фефилов Семён Прокопьевич

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Фефилова) Агрипина Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Фефилова) Ирина Прокопьевна

Мать ребёнка: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1785
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.