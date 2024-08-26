Фефилов Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Фефилов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Фефилова) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна
Смерть
Неизвестно