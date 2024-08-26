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Фефилов Яков Прокопьевич

Место рождения

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Фефилов Прокопий Никифорович

Мать: Фефилова Анна Васильевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефилова Пелагия Яковлевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Фефилов Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Фефилов Козьма Яковлевич

Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Фефилов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фефилов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Фефилова) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Фефилова Пелагия Яковлевна

Кулига, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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