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Малков Роман Ильич

Место рождения

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.12.1889 или 30.12.1889

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Малков Илья Иванович

Мать: не указана

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
27.08.1889 или 28.08.1889

Сын: Малков Александр Романович

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.07.1894 или 18.07.1894

Дочь: Малкова Марина Романовна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
25.04.1897 или 27.04.1897

Дочь: Малкова Пелагея Романовна

Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна

Шудумары, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Анастасия Антоновна

Смерть
28.12.1889 или 30.12.1889
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