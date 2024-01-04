Малков Роман Ильич
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти28.12.1889 или 30.12.1889
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Малков Илья Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1889 или 28.08.1889
Сын: Малков Александр Романович
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
17.07.1894 или 18.07.1894
Дочь: Малкова Марина Романовна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
25.04.1897 или 27.04.1897
Дочь: Малкова Пелагея Романовна
Мать ребёнка: Малкова Анастасия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1889 или 30.12.1889