Шевцова Варвара Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Варвара Афонасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шевцов Павел Захарович

Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шевцов Григорий Захарович

Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Захаровна

Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович

Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевцов Захар Петрович

Место жительства
Неизвестно
Троицкая, Волотовская волость, Новооскольский уезд
Смерть
Неизвестно
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