Шевцова Варвара Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шевцов Григорий Захарович
Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Захаровна
Отец ребёнка: Шевцов Захар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно