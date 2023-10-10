Болтинцев Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рождения11.04.1961
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961
Рождение ребёнка
13.02.1991
Сын: Болтинцев Роман Евгеньевич
Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
02.07.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.02.1999
Дочь: Болтинцева Полина Евгеньевна
Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна