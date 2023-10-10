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Болтинцев Евгений Владимирович

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

11.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1961

Отец: Болтинцев Владимир Семенович

Мать: Болтинцева Тамара Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1991

Сын: Болтинцев Роман Евгеньевич

Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
02.07.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.02.1999

Дочь: Болтинцева Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: Черешникова Татьяна Викторовна

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